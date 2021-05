Rik Van de Walle et Mieke Van Herreweghe ont été réélus recteur et vice-recteur de l’université de Gand (UGent), selon les résultats du premier tour publiés mercredi. Le duo a été soutenu par 37,7% des votants et restera en place jusqu’en septembre 2025.

Un second tour de scrutin n’est pas nécessaire.