La Côte se prépare pour la réouverture des terrasses

Les communes de la Côte se préparent pour la réouverture des terrasses de l’horeca. Un contrôle de l’affluence sera de nouveau d’application samedi dans plusieurs cités balnéaires. Des stewards, agents de police et agents communaux seront présents pour répartir les foules éventuelles.

Les prévisions météo pour le prochain week-end sont encore incertaines à la mer. Mais, les communes se préparent toutefois à la réouverture des terrasses le 8 mai. Ce sont principalement les villes dotées d’une gare qui attirent les touristes d’un jour. A Ostende, les stewards, les équipes de la ville et les policiers seront à nouveau prêts ce week-end pour intervenir quand il y aura trop de monde.

A partir de juin d’ailleurs, un nouveau système d’inscriptions sera lancé à Ostende pour répartir les foules sur la plage.

A Blankenberge, on se prépare aussi à contrôler les foules dans les rues du centre et sur la digue. Stewards et policiers sont prêts à gérer une éventuelle trop forte affluence. Les flux d’accès seront surveillés depuis la gare. A Knokke-Heist, on rappellera aussi les mesures contre le coronavirus et des éléments supplémentaires de la police veilleront à gérer l’affluence.