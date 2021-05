L’office national des vacances avertit de tentatives de fraude en son nom

L’Office national des vacances annuelles (ONVA) avertit mercredi les particuliers de tentatives de hameçonnage par SMS et courriels circulant au nom de l’ONVA ONVA

L’Office national des vacances annuelles (ONVA) avertit mercredi les particuliers de tentatives de hameçonnage par SMS et courriels circulant au nom de l’ONVA.

«En cette période de paiement du pécule de vacances, l’Office met en garde les personnes qui reçoivent des SMS et courriels frauduleux au nom de l’organisme. L’ONVA a fait le nécessaire pour bloquer les faux sites mais des SMS avec de nouveaux liens peuvent encore circuler. Nous demandons aux destinataires du message de ne jamais cliquer sur le lien du SMS.»

Ces SMS et courriels demandent de communiquer son numéro de compte bancaire via un lien sur un faux site de l’ONVA et d’utiliser son «digipass».

L’ONVA précise qu’il n’envoie jamais de SMS et ne demande jamais d’utiliser un «digipass».

L’Office national des vacances annuelles est une institution publique de sécurité sociale, chargée de gérer et contrôler le secteur des vacances annuelles des ouvriers et des artistes.