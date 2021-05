Du public dans les stades pour les deux dernières journées de Premier League

Les supporters anglais vont pouvoir revenir dans les stades lors des deux dernières journées de championnat pour les matchs à domicile et sous réserve de l’assouplissement des restrictions sanitaires envisagé par le gouvernement britannique.

«La Premier League a confirmé que la présence du public lors des deux dernières journées de la saison sera limitée aux supporters de l’équipe à domicile, sous réserve de l’allégement des restrictions sanitaires par le gouvernement», indique l’organisation dans un communiqué.

La feuille de route gouvernementale prévoit qu’à partir du 17 mai, les stades puissent accueillir 10.000 personnes ou 25% de leur affluence maximale.

La Premier League a modifié son calendrier pour s’assurer que toutes les équipes aient l’opportunité de jouer à domicile avant la fin du championnat: la 37e journée se déroulera les 18 et 19 mai et les derniers matchs auront tous lieu le dimanche 23 mai à 16H00 (17H00 en Belgique).

Cette décision marque un pas en avant décisif vers des stades remplis, y compris avec les supporters des équipes visiteuses, au début de la saison 2021-2022.

«Les fans ont beaucoup manqué lors des rencontres mais cette décision marque un pas en avant décisif vers des stades remplis, y compris avec les supporters des équipes visiteuses, au début de la saison 2021-2022», espère la Premier League.

Le public est déjà revenu lors de plusieurs matchs, avec environ 8.000 personnes pour la victoire de Manchester City en Coupe de la Ligue le 24 avril à Wembley (Londres). 21.000 supporteurs sont attendus pour la finale de la Coupe d’Angleterre Leicester-Chelsea le 15 mai dans ces mêmes gradins.

Plus de 34 millions de Britanniques ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, et les nouvelles contaminations et d’hospitalisations sont en baisse.