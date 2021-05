La Flèche Ardennaise prévue dimanche n’est pas autorisée

La Flèche Ardennaise, qui devait se dérouler ce dimanche à Stavelot, n’est pas autorisée, a annoncé la fédération belge de cyclisme ce mercredi affirmant qu’elle n’avait pas donné son autorisation en raison des mesures sanitaires contre le coronavirus.

«La semaine dernière, nous avons appris par la presse que la Flèche Ardennaise allait avoir lieu et que différents clubs avaient été contactés. Le 1er avril, la fédération avait envoyé une réponse négative à la demande de l’organisateur puisqu’il s’agit d’une compétition 1.2. Ce type de course, auquel les coureurs des équipes WorldTour ne peuvent pas participer, n’a pas pu être inclus dans le protocole des courses professionnelles établi sur base de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020», explique le communiqué de Belgian Cycling.

«La fédération s’est immédiatement renseignée et cela a également été confirmé par l’Administration générale du sport de la Fédération Wallonie Bruxelles. Sur la base de l’arrêté ministériel et du protocole, la Flèche Ardennaise n’est pas autorisée et la course ne sera pas couverte par la police d’assurance de la licence d’organisation et des coureurs».

La 56e édition de la Flèche ardennaise ne pourra donc pas se dérouler. L’épreuve liégeoise avait déjà été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire.