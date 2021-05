Une jeune fille de 18 ans a disparu à Uccle

La jeune femme a quitté l’Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA), situé Chaussée de Waterloo, et ne s’est plus manifestée depuis. police

La police a diffusé un avis de recherche en vue de retrouver une jeune fille de 18 ans, qui a disparu à Uccle depuis hier.

Mathilde Rousseaux, une jeune fille âgée de 18 ans, a disparu à Uccle ce mardi vers 16h00, selon un avis de disparition publié par la police fédérale ce mercredi, à la demande du parquet de Bruxelles.

«Mathilde est malvoyante et porte des lunettes à verres fumés. Elle est de corpulence normale, mesure environ 1m55, a les yeux bruns et de longs cheveux blonds décolorés dont la racine est foncée. Elle se déplace difficilement. Elle porte des attelles aux jambes de couleur gris clair à l’arrière et une attelle noire au bras gauche», détaille l’avis de recherche.

«Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir, un gilet blanc et une veste bleue de marque Decathlon. Elle en est possession d’un sac à dos kaki avec une étoile et d’une sacoche noire contenant un ordinateur», précise encore la police fédérale.

Il est demandé à Mathilde Rousseaux de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer et à toute personne l’ayant vue ou sachant où elle se trouve de prendre contact avec les enquêteurs au 0800/30 300 ou avec Child Focus au 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via l’e-mail avisderecherche@police.belgium.eu.