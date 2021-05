Merry et Pippin lancent leur podcast sur «Le Seigneur des anneaux», 20 ans plus tard

Les acteurs Dominic Monaghan et Billy Boyd, qui incarnaient Merry et Pippin dans la saga «Le Seigneur des anneaux», se retrouvent 20 ans plus tard pour un podcast.

«The friendship onion», podcast qui sera lancé le 18 mai prochain, abordera bien évidemment la saga cinématographique devenue culte dès 2001, commentée par les deux acteurs.

Chaque semaine, «ils s’intéresseront aux dernières nouveautés de la culture pop, mettront à l’épreuve les connaissances des fans sur “Le Seigneur des anneaux”, révéleront des histoires exclusives sur le tournage et accueilleront peut-être même des visages célèbres», nous apprend le site spécialisé Deadline.

On peut raisonnablement s’attendre à entendre d’autres acteurs des films de Peter Jackson.

Le podcast sera disponible sur plusieurs plateformes, dont Spotify, Apple Podcast mais aussi YouTube.

Fans de la Terre du Milieu, vous voilà prévenu.