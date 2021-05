Meurtre de Paulette Delpire à Châtelet: «Thomas Lesire s’est trouvé dans un état tel que tout ça lui a échappé»

L’avocat général a requis, devant la cour d’assises du Hainaut, la culpabilité de Thomas Lesire, pour le meurtre de l’octogénaire Paulette Delpire, commis le 31 mai 2019 à la Cité Heureuse à Châtelet.

Me Nabil Khoulalène et Me Romain Bastianelli n’ont pas contesté la culpabilité matérielle de Thomas Lesire, accusé du meurtre de Paulette Delpire commis à Châtelet le 31 mai 2019. Cependant, ils estiment que Thomas Lesire a perdu le contrôle de ses actes.

Les avocats n’ont retrouvé aucun mobile pour ce massacre, mais ils sont convaincus que Thomas n’a pas tué Paulette pour le plaisir de tuer. «Thomas Lesire, le 31 mai 2019, à cause de sa prise volontaire de drogue et d’alcool, s’est trouvé dans un état tel que tout ça lui a échappé. Telle est ma conviction», a déclaré Me Khoulalène.

L’article 71 du code pénal (déresponsabilisation pénale) a été évoqué par la défense. «Thomas Lesire n’est pas atteint par un trouble mental, mais il faut prendre en compte le trouble momentané qui abolit la responsabilité de ses actes».

Pour la défense, l’accusé a perdu le contrôle de ses actes en raison de sa consommation de drogue et d’alcool, ce mélange explosif ayant provoqué une perte de contrôle. Les avocats ne pensent pas que leur client soit capable de commettre un tel acte dans un état normal.

«Quand toutes les facultés mentales sont revenues, il était éteint et résigné comme l’a déclaré le juge d’instruction. Nous sommes convaincus qu’il a perdu le contrôle de ses actes», a déclaré Me Khoulalène.

Toutefois, l’avocat estime que son client s’est mis tout seul dans cet état en consommant volontairement de la drogue et des boissons alcoolisées. «Mais avant le 31 mai 2019, il ne s’est jamais montré violent. Dès lors, ce drame n’était ni prévu, ni prévisible», a poursuivi l’avocat.

Les avocats ont demandé aux jurés de répondre «non» à la question portant sur la culpabilité morale de leur client.

Le parquet requiert la culpabilité de Thomas Lesire

L’avocat général a requis ce mercredi, devant la cour d’assises du Hainaut, la culpabilité de Thomas Lesire, 36 ans, pour le meurtre de l’octogénaire Paulette Delpire, commis le 31 mai 2019 à la Cité Heureuse à Châtelet.

L’accusé a été vu sur la scène de crime par au moins trois personnes le soir des faits, a justifié Gilles Dupuis. De plus, son prénom a été prononcé à l’heure du meurtre par la victime, qui selon des témoins a crié «Arrête Thomas!». Enfin, l’ADN du trentenaire a été retrouvé dans l’appartement de la victime, ainsi que ses lunettes de soleil. La culpabilité matérielle est donc incontestable, estime le ministère public.

Concernant la culpabilité morale, les psychiatres ont déclaré que Thomas Lesire était responsable de ses actes, bien qu’il était sous l’influence de cocaïne et d’alcool au moment des faits. «Cela ne change rien à sa responsabilité pénale», a insisté l’avocat général.

L’accusation estime en outre que l’intention de tuer est établie dans le chef de l’accusé. «La première cause du décès est une compression des voies respiratoires par asphyxie. La pression a été maintenue jusqu’à la mort. L’écrasement de la cage thoracique est aussi à l’origine du décès. Enfin, les coups de couteau, dont l’un a été porté avec une certaine puissance pour atteindre un poumon, ont achevé la victime.» Une tentative d’égorgement avait aussi été relevée par les médecins légistes.

L’usage d’un couteau démontre aussi la volonté de tuer, selon l’accusation, tandis que les coups ont, qui plus est, été portés dans des zones vitales. Une cinquantaine de plaies ont été comptabilisées par les médecins légistes. Enfin, l’accusé a frappé la tête et le visage de la victime avec une très grande violence.