ULiège: Michaël Gillon récompensé du prix Francqui pour ses découvertes en astronomie

Michaël Gillon (ULiège) recevra des mains du Roi le 9 juin prochain le prix Francqui 2021 en Sciences exactes pour ses recherches pionnières en astronomie, annonce ce mercredi la Fondation Francqui.

«Michaël Gillon a conçu deux réseaux de télescopes robotiques, Trappist et Spéculoos, grâce auxquels il a pu étudier avec une précision inégalée des exoplanètes depuis la terre. Il a ainsi découvert sept planètes potentiellement habitables. Il est le premier à avoir pu prouver que des planètes similaires en taille et en masse à la terre ne gravitent pas seulement autour du soleil mais également autour d’étoiles ultrafroides.»

«Cette découverte, réalisée en 2016, renforce l’hypothèse qu’il pourrait y avoir de la vie autour d’une autre étoile que le soleil. Elle a connu un impact scientifique et médiatique considérable, inspirant des centaines d’études scientifiques.»

La Fondation Francqui a été créée en 1932 par le diplomate belge Émile Francqui et le président américain de l’époque, Herbert Hoover. À l’issue de la Première Guerre mondiale, tous deux ont investi dans diverses organisations scientifiques afin de stimuler la recherche en Belgique. Chaque année, la Fondation octroie une somme de 250.000 euros à un scientifique issu tour à tour des sciences exactes, des sciences humaines et des sciences biologiques et médicales.