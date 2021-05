Le CDJ déclare fondée une plainte pour divulgation du lieu de résidence de Michel Lelièvre

Le Conseil de déontologie journalistique a déclaré fondée une plainte visant un article en ligne de «La Dernière Heure» qui mentionnait le nouveau lieu de résidence de Michel Lelièvre, ancien complice de Marc Dutroux, alors récemment libéré sous conditions, indique mercredi le CDJ, qui a pris cette décision courant avril.

Les plaignants reprochaient la divulgation de cette information qui s’apparentait, selon eux, à un appel au lynchage, et invoquaient la responsabilité sociale du média, rappelle le CDJ.

Dans son avis, celui-ci a considéré que l’article qui mentionnait, en précisant qu’il n’y faisait l’objet d’aucune surveillance, la commune de résidence de M. Lelièvre, était susceptible de le mettre en danger dès lors que, dans un contexte de chasse à l’homme, l’intéressé avait fait l’objet d’une récente agression.

«Sans remettre en cause l’intérêt général d’un sujet qui, portant sur une personne devenue publique en raison de son implication dans une affaire judiciaire hors norme, posait la question de sa sécurité au moment de sa libération sous conditions, le CDJ a relevé, dans ce cas et ce contexte exceptionnels, qu’en procédant de la sorte, le journaliste et le média avaient manqué de responsabilité sociale et n’avaient pas porté l’attention nécessaire aux droits d’une personne en situation fragile», indique l’instance.

«Lorsqu’ils traitent de sujets sensibles, journalistes et médias doivent être particulièrement attentifs aux effets prévisibles qui peuvent résulter de la diffusion de l’information y relative», précise-t-elle encore.