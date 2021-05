Le fédéral paie plus rapidement ses factures

Malgré la crise du coronavirus, les services fédéraux ont payé plus rapidement leurs factures en 2020 par rapport à 2019, ressort-il de chiffres obtenus par la députée fédérale CD&V Leen Dierick.

La plus forte amélioration est à observer au SPF Intérieur qui a, en 2020, payé 86% de ses factures dans les délais, contre 52% en 2019. Le SPF Finances enregistre également un taux de 86% de factures payées à temps et la Chancellerie du Premier ministre n’a jamais payé autant de factures dans les délais depuis 2016.

Quelques services publics font moins bien qu’en 2020. Après des années d’amélioration, le SPF Justice est passé en 2020 de 66% à 63% de factures honorées à temps. C’est surtout au SPF Santé publique que le problème a été aigu en 2020 avec 61% de facture payées à temps, contre 90% l’année précédente.

La députée porte une proposition de loi visant à améliorer ces délais de paiement. Ce texte vise à ce que la procédure d’acceptation ou de vérification des marchandises ou des services ne puisse plus servir de prétexte pour allonger le délai de paiement. «Les entreprises devront être payées dans les 30 jours, et cette période ne pourra plus être étendue à 60 jours», déclare Mme Dierick. Le texte n’a pas encore été débattu à la Chambre.