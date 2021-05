Le RAEC Mons scelle une alliance avec 9 clubs montois

Le RAEC Mons vient de signer un partenariat avec 9 clubs de l’entité montoise. L’Albert veut impliquer les différentes structures footballistiques de la ville dans sa renaissance.

C’est un partenariat qualifié d’unique dans l’histoire du RAEC Mons qui a été signé entre le club de D3 amateurs et 9 clubs du «Grand Mons». L’AS Ghlin, le RAFC Cuesmes, l’UCS Jemappes, le FC Havré, l’OLC Ghlin, l’AEDEC Hyon, le RLC Mesvin, l’Entente Mons-Nord et le FC Flénu deviennent les partenaires officiels du club.

Etablir des partenariats entre le RAEC et les différents clubs montois était l’une des promesses du projet de renaissance de l’Albert. Le président sportif Frédéric Herpoel en avait fait l’un de ses chevaux de bataille majeurs. Depuis plusieurs semaines, les réunions s’enchainaient avec les différents clubs pour finalement déboucher à un accord.

«C’était un projet qui me tenait vraiment à cœur! Nous avons choisi de nous rendre nous-même dans les installations de tous les clubs montois car nous savons ce que nous devons aux clubs des alentours», explique Frédéric Herpoel.

«Très bien accueillis, nous avons senti que les clubs attendaient depuis bien longtemps que le RAEC Mons s’intéresse à eux. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer ces différents partenariats».

Collaborations dans les centres de formation et soutien administratif

Concrètement, le RAEC Mons mettra à l’honneur ses clubs partenaires lors de ses matchs en Division 3 amateurs. «Invitations au stade, montée sur la pelouse des jeunes du club invité ou encore buvette spéciale… à chaque match, le club mettra la lumière sur l’un des clubs partenaires», décrit Franck Delcroix, du comité exécutif.

«Nous voulons également accentuer les collaborations entre les centres de formations. Nous restons persuadés que nos formateurs apprendront au contact des autres clubs et inversement. Le RAEC Mons a vraiment pour but de faire de sa Dragon’s Academy l’un des pôles d’excellence de la région et ce genre de collaborations renforce notre structure», ajoute Fred Herpoel.

Chaque année, la collaboration sera évaluée et deux personnes seront chargées de maintenir des relations régulières avec clubs. «Notre but sera aussi de rassembler tous les clubs montois, autour d’évènements communs. Nos juristes seront également à disposition en cas de questions d’ordre administratif pour le club partenaire», souligne Franck Delcroix.

Enfin, des contacts seront renforcés et facilités lors de transferts de joueurs entre clubs partenaires.

L’amertume des Chiconniers

Parmi les clubs partenaires, on peut néanmoins remarquer un grand absent: le RFC Symphorinois, qui évolue au même niveau que l’Albert, en D3 amateur. Doit-on s’en étonner, au vu des relations peu cordiales qu’entretiennent les deux occupants du Stade Tondreau?

«Contrairement à d’autres, le Symphorinois n’a pas baissé son froc devant un club qui aime décider de tout et sortir gagnant des négociations», a lâché Frédéric Hinnens, président du club, à nos confrères de Sudpresse. Vivement le prochain derby…