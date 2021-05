Le «Festifood» mettra la gastronomie à l’honneur à Mons

Le «Festifood», festival de la gastronomie wallonne, débarque à Mons du 10 au 12 septembre. Objectif: promouvoir les chefs régionaux, en plein air.

Mons sera, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des éventuelles restrictions en vigueur, au centre de la gastronomie wallonne et régionale, les 10, 11 et 12 septembre, à l’occasion du premier « Festifood» qui sera organisé dans divers endroits de la ville. Le projet est le fruit d’une collaboration entre la Région wallonne, la province de Hainaut, la Ville de Mons, l’ASBL «Mangeons wallon» et le Guide Michelin.

«Ce projet est l’expression d’un optimisme», a indiqué mardi Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, à l’occasion de la présentation de l’évènement. «Festifood sera un signal de redynamisation de notre centre-ville. Les talents gastronomiques de chez nous seront mis en avant.»

L’ASBL «Mangeons wallon» et le Guide Michelin ont annoncé la participation de quelque 20 restaurants pop-up, dont des étoilés au Guide Michelin Belgique-Luxembourg comme Éric Fernez, chef baudourois multiprimé, ainsi que l’organisation d’un grand marché qui mettra en valeur les producteurs locaux.

«Ce marché gourmand réunira quant à lui pas moins de 150 artisans et producteurs venus de toute la Wallonie pour promouvoir le meilleur du terroir local et partager leur passion», ont indiqué les organisateurs. Le «Festifood» prendra, par ailleurs, une dimension pédagogique: des élèves de plusieurs écoles provinciales du Hainaut seront en effet activement associés à divers volets du projet.

«Festifood» se déroulera aux Anciens Abattoirs, dans la cour du Carré des Arts et sur la place de la Grande Pêcherie à Mons. L’évènement succède en quelque sorte au Dimanche Toqué, qui était organisé par la Fondation Mons 2025 et qui a connu plusieurs éditions couronnées de succès dans le parc du Beffroi.