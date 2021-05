Les images frissonnantes du pont pédestre suspendu le plus long du monde

À 175 mètres au-dessus de la rivière Paiva, le pont pédestre suspendu le plus long du monde s’est ouvert la semaine dernière à Arouca, dans le nord du Portugal.

Grâce à ses 516 mètres, il dépasse le record établi en 2017 par la passerelle Charles Kuonen dans les Alpes suisses.

Reliant deux escarpes granitiques situées dans la commune d’Arouca, le pont est composé par 127 plateaux grillagés avec rambardes métalliques d’une largeur de 1,20 mètre, reliés par des câbles en acier aux piliers en forme de «V» érigés de chaque côté.

Mieux vaut avoir l’estomac bien accroché pour entamer sa traversée. Regardez plutôt.

Your browser does not support the video tag.

«Même si la construction du pont est terminée depuis un moment, cette inauguration est importante car elle nous permet de bien reprendre notre activité touristique», a déclaré à l’AFPTV la maire d’Arouca, Margarida Belem, en saluant l’ouverture d’une «attraction fondamentale» pour la région.

Cette partie des berges de la rivière Paiva disposait déjà d’un parcours de 8 kilomètres de passerelles en bois qui serpentent jusqu’au fond de la vallée.

Avant l’inauguration officielle dimanche dernier et l’ouverture aux touristes le lendemain, la population locale a pu découvrir en avant-première le pont baptisé «516 Arouca», en référence à sa longueur record.

«Je vis ici et quand j’ai entendu parler la première fois de ce projet de pont, je n’y croyais pas vraiment. Mais aujourd’hui je suis très fier d’être là», a commenté un habitant, Marcio Soares, en décrivant «une expérience unique».

«Je vous conseille vivement de venir même si comme moi vous avez le vertige, je dois reconnaître que je n’en ai pas souffert du tout», a abondé un autre résident, Rui Brandao.