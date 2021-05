VIDÉOS | Les Bucks iront aux playoffs

Les Milwaukee Bucks se sont assurés de participer aux playoffs de NBA en l’emportant 124-118 mardi contre les Brooklyn Nets, dans le choc des poids lourds de la Conférence Est.

Les deux équipes se sont rendues coup pour coup jusqu’au dernier quart-temps, durant lequel les Bucks ont légèrement pris le large, portés par Giannis Antetokounmpo, auteur de 36 points, 12 rebonds et quatre passes.

«Superbe victoire. Je suis heureux que nous ayons pu faire le spectacle pour nos fans et prendre de bonnes habitudes grâce à ces matches, mais c’est tout», a tempéré l’ailier grec. «Ils ne signifient rien, a-t-il lancé. Personne ne se souviendra de ces rencontres quand nous serons en playoffs.»

Milwaukee, avec au total 41 victoires pour 24 défaites, remonte à la troisième place de la Conférence Est, juste derrière les Nets (43-23), qui subissent leur troisième défaite de rang.

Kyrie Irving (38 points) et Kevin Durant (32) ont marqué 70 points pour Brooklyn, qui n’ont pas suffi pour une franchise encore une fois privée de James Harden, blessé.

Les Suns en tête à l’Ouest

Les Phoenix Suns, en remportant leur cinquième match d’affilée face aux Cleveland Cavaliers (134-118 en prolongation), ont repris la tête de la Conférence Ouest devant le Utah Jazz.

Devin Booker, auteur de 31 points, six rebonds et cinq passes, a bien aidé les Suns, qui avaient déjà assuré leur place pour les playoffs.

Mais les désormais leaders de la Conférence Ouest ont été poussés dans leurs retranchements par Cleveland, qui ne jouait pourtant que pour la fierté après avoir été mathématiquement éliminé de la course aux playoffs 24 heures plus tôt.

Les Suns menaient de 12 points au milieu du troisième quart-temps, avant que les Cavs n’égalisent à 114-114 à 24 secondes de la fin du temps réglementaire. Le 15-0 infligé par Phoenix au début des prolongations n’a ensuite laissé aucune chance aux Cavaliers.

Chris Paul a fait un bon match pour les Suns, avec 23 points, 16 passes et six rebonds, contre 22 points pour son partenaire Mikal Bridges. Isaac Okoro et Collin Sexton ont de leur côté inscrit respectivement 32 et 29 points pour Cleveland.

À la Nouvelle-Orleans, les Pelicans ont gagné 108-103 face aux Golden State Warriors. Onzièmes de la Conférence Ouest, ils gardent un petit espoir de participer aux playoffs.