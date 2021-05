Coronavirus: tous les indicateurs à la baisse; moins de 3.000 contaminations par jour en moyenne

Tous les indicateurs liés à la crise du coronavirus étaient encore à la baisse ce mercredi, selon les dernières données de l’institut de santé publique.

Les hospitalisations pour cause de Covid-19 poursuivaient la trajectoire à la baisse entamée depuis plusieurs jours, d’après les derniers chiffres publiés par Sciensano, ce mercredi matin. Entre le 28 avril et le 4 mai, 186,4 personnes ont ainsi été admises en moyenne par jour, un recul de 11% par rapport à la semaine précédente.

En moyenne, 2.953 personnes ont été testées positives au Covid-19 quotidiennement entre le 25 et le 1er mai, un recul de 16% par rapport à la semaine précédente.

Les décès enregistrent en recul plus marqué de 5,1%. Entre le 25 avril et le 1er mai, 37,4 personnes ont en effet perdu la vie par jour en moyenne des suites du virus. La Belgique déplore au total 24.367 morts en raison de la pandémie.

Depuis le début de la crise, quelque 70.887 personnes ont été hospitalisées. Le nombre de patients Covid à encore se trouver dans les hôpitaux est actuellement de 2.614 (-9%), dont 795 (-11%) sont traités en soins intensifs.

Des tests en hausse

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 999.627 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus.

Quelque 46.900 tests ont été réalisés chaque jour sur la même période (+7%), pour un taux de positivité de 7,2% (-1,7%). Une première depuis la fin mars.

Le taux de reproduction est de 0,92. Lorsqu’il est inférieur au seuil de 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir. Quant à celui de l’incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, il atteint 393,5 sur 14 jours, en recul de 7%.

Plus d’un tiers des adultes (34,1%) ont reçu une première injection d’un vaccin contre le SARS-Cov-2 en Belgique. Cela représente plus de 3 millions de personnes, 3.133.908 pour être précis. Parmi elles, 856.638 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d’une protection vaccinale complète, soit 9,3% de la population adulte belge.