L’arbitre aurait insulté des joueurs du PSG, affirment Herrera et Verratti

L’arbitre de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le Paris SG, Björn Kuipers, aurait insulté des joueurs parisiens, ont affirmé mardi soir Ander Herrera et Marco Verratti.

«Je voudrais dire quelque chose: on parle de respect avec les arbitres, mais il a dit: ‘Fuck off’ à Leandro Paredes. Nous si on dit ça, on a une sanction de trois ou quatre matches», a certifié le milieu de terrain espagnol du PSG Ander Herrera au micro de RMC Sport.

+ VIDÉO | Manchester City sort le PSG grâce à un doublé de Mahrez et va disputer sa 1re finale de Champions League

«Moi aussi je l’ai entendu, il m’a dit: ‘Fuck you’», a abondé Marco Verratti sur la chaîne diffusant le match. «Si moi je dis ça, je prends dix matches.»

Le directeur sportif du Paris SG, Leonardo, a aussi réagi. «On a parlé de ça, je pense que vous avez trouvé les images. C’est tellement clair que je ne commente même pas», a dit le Brésilien.

Voici la séquence ou Bjorn Kuipers aurait insulté Paredes , Herrera et Verratti. pic.twitter.com/ZtrIybdGJM — 𝐕𝐨𝐥𝐨𝐝 𝐅𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧🇨🇷 (@Paredinho) May 4, 2021

«C’est dommage, la manière, je ne veux pas baser notre élimination sur la question de l’arbitrage mais je pense qu’il y a eu beaucoup de situations qui n’étaient peut-être pas bien gérées» par l’arbitre, a ajouté le dirigeant.

L’entraîneur Mauricio Pochettino n’a pas insisté sur le sujet. «Verratti et Ander l’ont dit à la télé, il faut croire ce qu’ils nous ont dit. Mais aujourd’hui, le plus important, c’est qu’on n’est pas en finale. Je n’ai rien entendu de la ligne de touche. L’UEFA va peut-être enquêter, mais ce n’est pas une excuse». Photo News

La rencontre a été hachée une fois que Manchester City s’est détaché au score, menant 2-0 et assurant sa qualification, après sa victoire (2-1) à Paris à l’aller.

Angel Di Maria a été exclu à la 69e minute pour un coup de pied à Fernandinho. Le Paris SG a aussi reçu quatre avertissements, pour Herrera (22e), Verratti (71e), Presnel Kimpembe (87e) et Danilo Pereira (89e).