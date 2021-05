Giro 2021: INEOS Grenadiers avec Egan Bernal et Pavel Sivakov en leaders ainsi que Filippo Ganna

Le Colombien Egan Bernal et le Russe Pavel Sivakov emmèneront l’équipe INEOS Grenadiers durant le Tour d’Italie, qui débute samedi à Turin. La formation britannique a dévoilé sa sélection ce mardi.

Vainqueur du Tour de France en 2019, Bernal disputera le Giro pour la première fois de sa carrière. Sivakov sera le co-leader de l’équipe, selon le communiqué publié sur le site de l’équipe. L’Italien Filippo Ganna, vainqueur de quatre étapes l’an passé, dont les trois contre-la-montre, figure aussi dans la sélection et sera l’un des favoris du chrono d’ouverture à Turin.

Les Italiens Gianni Moscon et Salvatore Puccio, les Colombiens Jonathan Castroviejo et Daniel Martínez et l’Equatorien Jhonatan Narváez complètent la sélection.

Le Britannique Tao Geoghegan Hart, vainqueur sortant, ne défendra pas son titre car il disputera le Tour de France cette saison.

Le 104e Giro s’achèvera le 30 mai par un second contre-la-montre, à Milan.