JO 2020: Isaac Kimeli réussit le chrono olympique pour ses débuts sur 10.000 mètres

Isaac Kimeli a remporté, mardi, le 10.000 mètres au meeting d’athlétisme de Stockholm. Il a débuté sur cette distance en 27:22.70, bien en-dessous du temps limite pour les Jeux Olympiques, fixé à 27:28.00.

Au niveau belge, Kimeli réalise le deuxième chrono de tous les temps. Seul Mohammed Mourhit (26:52.30) a été plus rapide. Kimeli devance donc notamment Vincent Rousseau (27:23.18) et Bashir Abdi (27:36.40). Et au niveau européen, il s’installe à la 14e place de tous les temps.

Kimeli était déjà sûr de parciper aux Jeux sur 5 000 mètres.

Robin Hendrix, partenaire d’entraînement de Kimeli dans le groupe de Tim Moriau, s’est classé neuvième en 28:30.58.