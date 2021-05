Intempéries: plusieurs centaines d’interventions des pompiers en Wallonie et à Bruxelles

Les fortes rafales de vent qui ont secoué le pays ce mardi ont nécessité de nombreuses interventions des pompiers.

Le SPF Intérieur a activé lundi soir le numéro d’intervention 1722 qui a pour objectif de désengorger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est potentiellement en danger.

Province de Liège

Les pompiers de Liège ont été fortement sollicités. Les hommes du feu rapportent être intervenus à 187 reprises en région liégeoise suite aux fortes rafales de vent pour des arbres ou des objets qui menacent de tomber, essentiellement.

Les parcs et cimetières de la Ville de Liège sont par ailleurs fermés par sécurité depuis ce matin en raison des intempéries.

Les pompiers de la zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau n’ont pas chômé non plus. De nombreuses interventions (douze en milieu de journée) ont émaillé l’après-midi. Les pompiers ont été envoyés sur Dison, Verviers, Jalhay, Herve, Lambermont…«On a eu une douzaine d’interventions depuis 12 h 15 en raison des rafales, expose le major Quentin Grégoire, à la tête de la zone de secours.

Dans les interventions, on retrouve une plateforme envolée, des plaques métalliques de corniche qui menacent de tomber, une cheminée ou des ardoises qui ne tiennent plus bien, une vitre cassée, un lampadaire qui menace, un arbre dans des câbles électriques, du roofing qui se détache, un arbre au sol…»

Brabant wallon

Plusieurs dizaines d’interventions de pompiers ont été enregistrées mardi, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Personne n’a néanmoins été blessé.

Les pompiers brabançons wallons ont été appelés à intervenir pour de nombreuses opérations de tronçonnage d’arbres et branchages jonchant les voiries de la province. Les régions de Braine-l’Alleud et Wavre ont été plus particulièrement concernées.

Mardi en début de soirée, une quarantaine de missions avaient été enregistrées à la centrale nivelloise de la zone de secours.

Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles ont été mobilisés, depuis mardi à compter de 0h, pour 14 arbres déracinés et 54 objets divers qui représentaient un danger, selon le bilan définitif donné peu avant 17h00 par leur porte-parole Walter Derieuw. De plus, deux interventions étaient alors encore en cours. Il n’y a plus d’appels entrants pour des dégâts causés par le vent depuis 16h environ. Parmi les 54 interventions pour des objets divers, les pompiers ont notamment été sollicités pour des revêtements de toit qui se sont envolés à Haren et pour une cheminée à Schaerbeek. Il n’y a pas eu d’incident majeur ou de blessé.

Province du Hainaut

Ce mardi, vers midi, un immense arbre s’est couché en travers de la rue de la Blanche Borne à Loverval.

La route a été bloquée dans les deux sens durant plus d’une heure, pendant que les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont tronçonné l’arbre.

La police de Germinalt a, durant l’intervention, mis en place des déviations pour les automobilistes.