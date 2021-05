Standard : Carcela de retour cette semaine, Siquet toujours à l’arrêt

Les examens passés par Carcela n’ont pas révélé de blessure. Par ailleurs, les Rouches ont perdu 1-3 contre Westerlo en amical.

Au-delà de la déception, le Standard panse ses plaies depuis samedi soir et la défaite aux allures de score de tennissubie à Ostende (6-2). Mehdi Carcela s’était fait mal au genou sur la phase qui lui valait son exclusion et blessait Hendry. Le capitaine des Rouches, qui a passé divers examens lundi et mardi, n’est finalement pas sérieusement touché et devrait reprendre l’entraînement cette semaine. Pour rappel, il n’entrera de toute façon pas en compte samedi pour la réception d’Ostende, puisqu’il est suspendu.

Cimirot aussi à l’arrêt

La situation est différente pour Hugo Siquet. Le jeune arrière droit, touché au genou depuis la semaine passé, ne s’est toujours pas entraîné, mais l’espoir qu’il soit retapé pour ce week-end est toujours bien là. Cimirot (adducteurs), n’est pas de retour non plus.

Défaite en amical contre Westerlo

Aucun de ces trois-là n’a donc pris part au match d’entraînement disputé par une équipe liégeoise composée d’espoirs et de joueurs en manque de temps de jeu, contre Westerlo ce mardi après-midi. Le pensionnaire de D1B s’est imposé 1-3. C’est Ntelo qui a marqué le but rouche. Leye a aligné le onze suivant en 3-5-2: Fortin; Sissako, Ngoy, Jans; Pavlovic, Delferriere, Shamir, W. Balikwisha, Calut; Tapsoba, Ntelo. Le but liégeois a été inscrit par Ntelo.