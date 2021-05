Jurbise: plus d’alcool dans le parc communal

Après les faits d’incivilités constatés le jeudi 29 avril dernier, le collège communal a décidé de prendre des mesures fortes afin d’encadrer les visites au parc communal.

Le 29 avril dernier, plusieurs jeunes se sont donné rendez-vous pour une soirée arrosée au parc communal de Jurbise, au cours de laquelle une partie du mobilier urbain a été dégradée. Bon nombre de déchets sont par ailleurs restés sur place à la suite de leur passage, loin d’être passé inaperçu

«Nous avons tous été fortement choqués par ces évènements, affirme la bourgmestre Jacqueline Galant. Même si nous comprenons le besoin des jeunes de se retrouver, nous devions réagir pour préserver la quiétude des lieux et des riverains.».

Un lieu déjà pourvu de caméras et de grilles automatiques, mais cela n’empêche manifestement pas les dégradations. «Nous allons resserrer la vis, même si c’est dommageable pour les personnes qui respectent les lieux.»

Concrètement, jusqu’au 1er juin 2021, toute consommation de boissons alcoolisées est désormais interdite dans l’enceinte du parc communal. Cette interdiction pourra être renouvelée sur décision du Collège communal.

De plus, les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits jusqu’au 1er juin également. «En cas d’infraction, des contraventions seront dressées par la Zone de police Sylle et Dendre. Les contrevenants pourront se voir interdire l’accès au parc communal et nous les identifierons rapidement grâce à nos caméras.»

Pour rappel, les visiteurs peuvent accéder au parc de 6 h à 22 h d’avril à octobre.