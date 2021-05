Comment la Belgique s’est agrandie grâce à un agriculteur

Le déplacement de la borne frontière a valu à Bousignies-sur-Roc (F) et Erquelinnes les honneurs de TF1. David Lavaux

La frontière franco-belge a été décalée de 2 mètres au profit de la Belgique. En cause: un agriculteur qui, voulant dégager son champ, a déplacé une borne frontière…

Le 28 mars 1820, le traité de Courtrai est signé. Celui-ci fixe une bonne fois pour toutes la frontière entre la France et le Royaume Uni des Pays-Bas, dont la Belgique fera sécession 10 ans plus tard. Depuis, cette frontière n’a plus bougé. Ou presque.

Car il y a plus d’une semaine, un trio passionné d’histoire locale a constaté une anomalie dans un bois de Montignies-sur-Roc, petit village frontalier de Montignies-Saint-Christophe (Erquelinnes). Ils y trouvent une borne frontière marqué de 1819 et dont l’emplacement ne correspond pas à son emplacement sur les cartes d’époque.

«J’ai tout de suite eu l’impression que la borne frontière, située tout au bout du bois, avait bougé», explique Jean-Pierre Chopin, à la Voix du Nord. De fait, le propriétaire des lieux leur confirme que la borne a été déplacée par le propriétaire du champ voisin, sans doute désireux d’agrandir son champ et de l’exploiter sans obstacle. Ce faisant, il a aussi agrandi le territoire belge de 2,2 mètres.

Pas d’incident diplomatique

La maire de Bousignies-sur-Roc confirme que l’emplacement de la borne ne correspond plus aux données en sa possession. Diplomate, elle s’est abstenue de déclencher un incident diplomatique suite à la violation du traité de Courtrai et elle s’amuse de cette affaire cocasse.

Son homologue belge David Lavaux a été prévenu et a sommé l’agriculteur aux velléités expansionnistes de remettre la borne à sa place, sans quoi le ministère des affaires étrangères pourrait s’en mêler.

En attendant, ce sont les médias qui s’en mêlent et s’en amusent. Le sujet a été repéré par TF1 qui y a consacré un sujet à son JT de 13 h, répercuté notamment par la BBC!