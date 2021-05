Le Serpent (Netflix), Without Remorses (Amazon), etc.: nos 5 idées streaming du 5 mai

Trois films et deux séries au menu de ce mercredi 5 mai. -

Un criminel au sang froid, un «marines» en quête de vengeance ou encore un esprit maléfique en version Zoom: il y a tout cela, et un peu plus encore, dans notre sélection streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Le Serpent

Netflix Série de Richard Warlow & Toby Finlay. Avec Tahar Rahim, Jenna Coleman et Billy Howle (1 saison, 8 épisodes de 60 minutes).

Ce que ça raconte

Dans les années septante, la traque de Charles Sobhraj, escroc et tueur de hippies, obsède un diplomate néerlandais.

Ce qu’on en pense

Le thriller s’attarde sur la personnalité visqueuse du tueur en série, pour mieux créer une ambiance malsaine. Accrochez-vous, ça voyage, dans l’espace comme dans le temps.

La critique complète

2 Without Remorses (Sans aucun remords)

Amazon Prime Video Film d’action de Stefano Sollima. Avec Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie-Turner Smith (Durée: 1 h 59).

Ce que ça raconte

Un Marines revenu du front syrien échappe à un attentat qui coûte la vie à ses camarades de combat… et à sa femme enceinte.

Ce qu’on en pense

Une adaptation musclée, mais sans idée transcendante, d’un roman de Tom Clancy.

La critique complète

3 Les Mitchell contre les machines

Netflix Film d’animation de Michael Rianda & Jeff Rowe. Durée: 1 h 54.

Ce que ça raconte

Lors d’un road trip, une famille excentrique se retrouve en pleine apocalypse robotique et décide de se battre pour sauver l’humanité.

Ce qu’on en pense

Inventif, rythmé et souvent drôle, ce film d’animation est une réussite à tous les niveaux. Et en plus c’est pour toute la famille.

La critique complète

4 Le procès de Christine Keeler

Be à la Demande Série de Andrea Harkin, avec Sophie Cookson et James Norton (1 saison, 6 épisodes de 60 minutes).

Ce que ça raconte

Essentiellement la vie qui fut celle de Christine Keeler après sa relation mouvementée et médiatique avec le secrétaire d’État à la Guerre John Profumo.

Ce qu’on en pense

Le point de vue de Christine Keeler a rarement été évoqué, encore moins en fiction. C’est ce qui rend la série captivante, même si elle n’est qu’un point de vue subjectif sur l’affaire, et se perd parfois dans des sauts temporels pas toujours utiles.

La critique complète

5 Host

(S)VOD (Voo, Proximus,…) Film d’horreur de Rob Savage. Avec Hailey Bishop (Durée: 0 h 54).

Ce que ça raconte

SIx amis invitent un médium à leur soirée Zoom. Mais voilà qu’un esprit maléfique s’invite à la table.

Ce qu’on en pense

Quarante premières minutes joliment tendues, qui offrent au passage une allégorie bien sentie du malaise que nous ressentons tous face à un certain isolement, puis un dernier quart d’heure dont le réalisateur semble ne savoir que faire. Dommage.

La critique complète