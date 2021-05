Binche: un Plan Terrasses sans voitures sur la Grand-Place le weekend et les jours fériés

La Grand-Place de Binche sera piétonne le weekend durant le plan terrasses, qui prend effet ce samedi 8 mai. Objectif: permettre aux cafetiers de s’étendre un maximum.

Il fut un temps où, en Belgique, on commémorait la capitulation allemande du 8 mai 1945, signant la fin de la seconde guerre mondiale et le retour de la liberté. En 2021, le 8 mai sera à nouveau fêté, mais pour une autre libération: celle de l’horeca en extérieur.

Cette réouverture des terrasses, Binche pouvait difficilement la rater. La cité qui fait partie des villes comptant le plus de cafés par habitant mettra tout en œuvre pour que la réouverture des établissements horeca se fasse dans les meilleures conditions. À partir du 8 mai, elle relancera son Plan Terrasses, qui permet aux établissements d’étendre plus largement leur emprise sur le domaine plus public.

Dans sa version 2021, ce plan se verra étendu par rapport à sa version 2020, les conditions d’ouverture des bars et restaurants étant plus restrictives, sans salle intérieure. L’accès à la Grand-Place aux voitures le weekend sera donc interdit afin que celle-ci soit uniquement dévolue aux piétons et aux terrasses.

Une Grand-Place dévolue aux terrasses et animations

«À Binche, il y a une réalité du lundi au vendredi et une autre le samedi et le dimanche. Nous avons voulu saisir l’occasion de libérer la terrasse de ses voitures avec des animations», explique le bourgmestre Laurent Devin.

Le samedi jusqu’à 15 h, le stationnement sur la Grand-Place est déjà interdit en raison du marché. L’interdiction se prolongera donc jusqu’au dimanche 20 h pour permettre aux cafetiers de tirer leur terrasse de sorte à arriver à un espace de 50 personnes maximum.

Le parking sera également libéré à l’avenue Charles Deliège, du côté de la Boulangerie Thirion pour permettre aux clients des établissements horeca situés à cet endroit de savourer leur pinte ou leur plat sans aucun gaz sortant d’un pot d’échappement.

Satisfaction du secteur

Autre nouveauté: un espace zen sera proposé aux citoyens les samedis et dimanches. Cet espace sera situé sur la Grand-Place, face à l’office du Tourisme.

Enfin, des animations pour enfants et musicales se dérouleront un dimanche sur deux, de 15 h à 18 h. Les artistes souhaitant y prendre part peuvent contacter le service communication (communication@binche.be) de la Ville.

À noter que durant le long weekend de l’Ascension et le lundi de Pentecôte, ce sont les dispositions «weekend» qui seront de vigueur. Sans voitures sur la Grand-Place donc.

De quoi permettre aux cafetiers d’être rentable malgré tout? «Sans ouvrir, on ne sait pas le savoir. On fera le bilan dans quelques semaines», indique Jérôme Urbain, propriétaire d’établissement sans terrasse au coin de la Grand-Place, et qui accueille avec satisfaction ce Plan Terrasses XXL.

Une prime pour le mobilier de terrasse Dans le cadre du plan terrasses, la Ville a décidé d’octroyer une prime terrasse à tout exploitant d’un établissement horeca qui investit dans du mobilier de terrasse afin de rendre la terrasse de son établissement conforme aux prescriptions du règlement communal. Le mobilier concerné est les tables, chaises, parasols, les stores-bannes, les écrans et bacs à plantes, les appareils de chauffage et d’éclairage et les planchers. La prime octroyée par la Ville s’élève à 80€/m2 de terrasse et est limitée à un maximum de 2 000,00€ par établissement. L’intervention financière de la Ville se limitera par ailleurs à hauteur de 50% de l’investissement global effectué par l’exploitant sur le mobilier éligible.