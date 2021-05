Belnet, réseau des universités, victime d’une cyberattaque «à très grande échelle»

Le réseau de Belnet, qui connecte les établissements d’enseignement supérieur et universitaires, les centres de recherche et les administrations publiques, est la cible d’une attaque DDoS de grande ampleur depuis mardi 12h00, a indiqué la porte-parole Davina Luyten.

L’origine de l’attaque n’est pas claire. «Nos services travaillent d’arrache-pied, précise-t-elle. «Ce n’est pas évident, car il s’agit d’un piratage à très grande envergure visant l’ensemble du réseau Belnet. Avec une attaque DDoS, un tiers envoie une gigantesque quantité de données sur des serveurs jusqu’à ce qu’ils soient surchargés.»

Toutes les institutions connectées au réseau Belnet sont touchées par l’incident. Environ 200 organisations sont ainsi concernées, dont des universités, des administrations et des instituts de recherche. Elles ont un accès très lent, voire inexistant à internet.

On ignore encore quels organes subissent le plus grand dommage. Au parlement fédéral, par exemple, un certain nombre de commissions ont été annulées en raison du problème.