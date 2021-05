Belgium’s Most Wanted: la police recherche Flor Bressers, le «coupeur de doigts»

Le criminel condamné Flor Bressers a été ajouté mardi à la liste des personnes les plus recherchées en Belgique, qui est consultable sur le site web de la police fédérale.

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la police appellent la population à communiquer aux autorités toutes les informations possibles sur cet homme.

Ce dernier est recherché pour vol avec violences en bande, extorsion en bande avec armes et privation illégale de liberté avec menaces de mort, commis à Anvers les 12 et 13 février 2016. Il a été condamné par la cour d’appel d’Anvers en mars 2020 et doit purger une peine de quatre ans de prison.

La Fugitive Active Search Team (Fast) de la police judiciaire fédérale recherche pas moins de 1.900 suspects et condamnés en fuite, mais donne la priorité aux criminels qui fuient des condamnations de plus de cinq ans. La Fast tient également compte de la nature violente des criminels recherchés et de l’atteinte à l’intégrité de leurs victimes. C’est pourquoi elle est activement à la recherche de Flor Bressers.