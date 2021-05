«Il ne faut pas réduire le travail au Congo à l’exploitation du caoutchouc»

Deux colloques dédiés au Congo à Mons

Cette semaine, l’histoire coloniale du Congo sera à l’honneur au travers de 2 colloques abordant des thématiques différentes.

Ce mercredi, ce sont les relations de travail et les conditions de travail en RDC qui seront interrogées dans un colloque en ligne coorganisé par le Carhop (Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et sociale), l’ASBL Justice et Paix et la HelHa. Pierre Tilly sera l’un des intervenants, parmi différents chercheurs belges et congolais. L’évènement est gratuit et l’inscription se fait sur le site de Justice et Paix.

Jeudi et vendredi, un autre colloque se tiendra en ligne et au Mons Memorial Museum. Il s’attardera sur la question de la pluralité des mémoires coloniales et décoloniales.