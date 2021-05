HelloFresh a profité des confinements: des chiffres records

Hello Fresh

La société allemande HelloFresh, spécialisée dans la livraison à domicile de box repas, continue de cartonner en cette période de pandémie. Au premier trimestre 2021, elle a atteint un record absolu de 7,3 millions de clients actifs.

Le chiffre d’affaires au niveau du groupe a plus que doublé en un an, à 1,44 milliards d’euros au premier trimestre de 2021 (+ 116,1%). Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) atteint lui les 159 millions d’euros.

«Cette remarquable performance est principalement due à une solide augmentation de la clientèle ainsi qu’un taux élevé et continu du taux de commandes et des valeurs de commandes», se réjouit l’entreprise.

Surfant sur la vague du succès, HelloFresh a lancé un nouvel assortiment de produits supplémentaires à commander. «Nous proposions déjà des extras à commander comme la box Fruits, les recettes sucrées ou la box Vins. Depuis le début de cette année, nous avons ajouté à cela plus de 150 produits comme du pain, du fromage, des desserts et bien plus encore», déclare Pauwel Wiertsema, PDG Benelux. L’Epicerie HelloFresh étendra son offre en doublant la quantité de produits disponibles dans le courant de l’année 2021.

En raison des bonnes performances du premier trimestre 2021, la société a revu à la hausse ses prévisions de croissance de chiffres d’affaires pour l’ensemble de l’année 2021 en devise constante, passant de 20-25% à 35-45%.