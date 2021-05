L’Académie royale de médecine plaide pour l’autorisation des anticorps monoclonaux

Pour les personnes souffrant d’une immunodéficience, la vaccination n’est pas une protection suffisante contre le Covid-19, annonce mardi l’Académie royale de médecine de Belgique (ARMB) dans un communiqué.

Le problème pourrait être réglé via l’injection d’anticorps monoclonaux mais ce traitement n’a pas encore été approuvé dans notre pays.

Les anticorps monoclonaux sont des anticorps produits en laboratoire et qui peuvent être injectés afin de renforcer le système immunitaire du patient. Ainsi, selon l’Académie royale de médecine, l’administration d’anticorps monoclonaux à un patient immunodéprimé après l’injection d’un vaccin contre le Covid-19 permet de reproduire la réaction immunitaire normale du corps et donc de stopper le virus avant qu’il n’atteigne les poumons, diminuant ainsi le risque de déclarer une forme grave de la maladie.

En Belgique, l’Académie estime que le nombre de patients souffrant d’un problème d’immunité se situe entre 1.000 et 3.000. Ces personnes sont plus susceptibles de développer des formes graves du coronavirus et le vaccin ne constitue pas, pour elles, une protection suffisante.

D’après l’Académie royale de médecine, il y a urgence à disposer d’anticorps monoclonaux et à les faire approuver. «Dans plusieurs pays européens, les anticorps monoclonaux sont déjà administrés aux patients», explique le Professeur Jean-Michel Foidart, Secrétaire perpétuel de l’ARMB. «Chez nous, seuls quelques patients ont eu la chance d’en bénéficier à titre compassionnel. Il faut à présent les rendre disponibles pour tous les patients éligibles.»

Le traitement à l’aide d’anticorps monoclonaux à toutefois un coût financier (entre 1.000 et 2.000 euros par patient) et logistique non négligeable. L’Académie recommande donc d’établir une liste des patients prioritaires. «En cas d’infection, le pronostic vital des patients les plus fragiles dépend de ce traitement», explique le Professeur Michel Goldman, immunologiste et membre de l’ARMB. «Il permettra aussi d’éviter de longues hospitalisations pénibles et coûteuses.»