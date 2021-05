Des rafales jusqu’à 90 km/h: un mardi venteux et nuageux

Le temps sera variable et très venteux avec des averses, annonce mardi l’Institut royal météorologique (IRM).

L’après­-midi, les éclaircies auront tendance à se développer, mais elles alterneront avec des averses qui éclateront surtout sur le nord du pays. Le vent d’ouest à sud­ ouest sera assez fort à fort avec des rafales de 70 à 80 km/h, voire 90 km/h en bord de mer et en cas d’averses. Les maxima varieront entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre.

Mardi soir et la nuit prochaine, le ciel sera partiellement nuageux avec encore quelques averses, principalement sur le nord du pays. Le vent redeviendra modéré et s’orientera entre l’ouest et le nord­ ouest. Il sera parfois assez fort le long du littoral. Les températures redescendront entre 1 degré sur les hauteurs de l’Ardenne et 6 ou 7 degrés en Flandre.