Vaccination contre le coronavirus: la Belgique est le 5e pays européen le plus rapide

La Belgique occupe actuellement la cinquième place en Europe dans le classement des pays qui ont déjà administré à leurs habitants la première dose de vaccin contre le coronavirus, a annoncé ce lundi après-midi ale Premier ministre.

«Aujourd’hui, un adulte sur trois dans notre pays a reçu sa première injection, a déclaré Alexander De Croo, au terme de sa visite au centre de vaccination du Flanders Expo à Gand. Cela fait de nous le numéro cinq en Europe et c’est une bonne chose. Cela montre que nous avons réussi à organiser tout cela de manière particulièrement rigoureuse.»

Le Premier ministre a eu droit à une visite guidée du centre de vaccination de Gand. Suivant le parcours de vaccination étape par étape, il s’est entretenu avec le personnel médical et non médical et avec des personnes ayant été vaccinées.

«Je veux soutenir le moral des volontaires», a commenté Alexander De Croo, interrogé par Belga. «J’entends dire que les personnes vaccinées sont satisfaites de la façon dont c’est organisé. J’ai vu beaucoup de gens satisfaits, tous avec un masque sur la bouche mais avec un sourire jusque derrière les oreilles.»

Selon le bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq, le centre du Flanders Expo commence à tourner à plein régime pour la première fois. Les huit couloirs de vaccination seront exploités pour la première fois cette semaine. Vingt mille doses auront été administrées au terme de la semaine.