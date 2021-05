PHOTOS | Une ancienne menuiserie en feu à Champion

Une ancienne menuiserie a pris feu rue Simon Martin. La colonne de fumée était visible depuis l’autoroute E411.

Ce lundi vers 17 h, une colonne de fumée a enveloppé le quartier de l’école de la Providence. Une ancienne menuiserie a succombé aux flammes, rue Simon Martin à Champion (Namur). La nature et le contenu de ce hangar de 200 m2 ont favorisé la propagation dévoratrice du feu, qui a tout ravagé. À l’arrivée des pompiers, il n’y avait plus rien à sauver si ce n’est les jardins et propriété jouxtant le sinistre. L’ancienne menuiserie avait été rachetée récemment par un jeune chauffagiste qui devait y installer son activité.

Les pompiers de la zone NAGE (Éghezée et Namur) ont déployé deux autopompes et deux camions-citernes pour une maîtrise rapide de l’incendie. La police locale namuroise a bouclé les accès et empêché les nombreux badauds de se rapprocher du bâtiment, encaqué au fond d’un cul de sac. Aucun blessé n’est à déplorer. Vers 18 h, la vie a petit à petit repris son cours normal dans le quartier.