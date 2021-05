Le joli geste des supporters du FC Liège

Belle initiative des supporters liégeois qui soutiennent les joueurs de l’équipe première à leur façon.

«À l’occasion du match de Croky Cup contre Anderlecht, les supporters du FC Liège ont décidé de lancer une cagnotte qui serait ensuite versée au club pour les joueurs» indique le matricule 4 sur son site web.

Une sympathique initiative qui a bien été suivie, puisqu’on apprend que cette cagnotte a atteint le montant de 4 300€ et qu’elle sera utilisée par le club «pour permettre aux joueurs de se maintenir en forme vu l’arrêt total de la compétition au travers de plusieurs entraînements».

La famille sang et marine n’a pas manqué de remercier ses supporters: «Le club, le staff et les joueurs remercient chaleureusement les supporters pour leur soutien inconditionnel dans cette situation particulière et délicate. Vivement revoir ce public remplir et chauffer les travées de Rocourt pour pousser l’équipe vers la D1B!» ponctue le club sur son site web.