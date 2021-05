Les prix de la bière en supermarché en nette augmentation

Les prix de la bière ont augmenté de 4,4% durant l’année écoulée dans les supermarchés.

Cette hausse est supérieure à l’augmentation moyenne durant les dix dernières années en Belgique et à celle observée en France et en Allemagne, a indiqué la députée Kathleen Verhelst (Open Vld) à la suite d’une réponse fournie par la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker.

Les terrasses des établissements horeca pourront rouvrir ce samedi. Les prix varieront sans doute d’un endroit à l’autre, selon la députée. AB InBev a augmenté le prix de la bière de 3,5% le 1 avril -entre autres à cause de la crise corona – mais d’autres brasseurs ont également annoncé des hausses. Le gouvernement, de son côté, a décidé d’appliquer une TVA réduite à 6% sur les boissons dans l’Horeca afin de soutenir le secteur.

Les augmentations se sont entre-temps fait sentir dans les supermarchés. Durant les dix dernières années, le prix s’est accru de 2,5% par an alors que le prix de production n’a augmenté que d’1,7% par an. L’année passée - entre mars 2020 et mars 2021 - la hausse a atteint 4,4%. Et durant cette année marquée par la pandémie, les prix ont augmenté en Belgique plus vite qu’en Allemagne et en France et ont suivi le même rythme qu’aux Pays-Bas.

Les brasseries donnent toutefois l’impression de tenir le coup. Selon Statbel, une seule faillite a été prononcée depuis mars 2020, a souligné la députée qui reconnaît toutefois la précarité de la situation économique.

La secrétaire d’État a indiqué quant à elle qu’elle suivrait de près les augmentations de prix afin d’informer le consommateur le mieux possible.