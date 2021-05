Tarifs du roaming hors Europe: Proximus tacle Orange et Base

Hors de l’Union européenne, des frais de roaming sont toujours d’actualité quand on fait appel au service de l’abonnement mobile du smartphone. MclittleStock – stock.adobe.com

L’opérateur s’attaque à la facturation de l’utilisation du smartphone au-delà des frontières de l’Union européenne.

Proximus simplifie et réduit les coûts du roaming hors de l’Union européenne (UE). Des forfaits quotidiens remplaceront dès le 1er juillet 2021 la facturation souvent prohibitive de la minute d’appel, du SMS envoyé ou encore du MB (mégabyte) de 3G/4G consommés à l’étranger.

Prenons un exemple concret: vous traversez la Suisse avec votre smartphone et son abonnement mobile Proximus. En attendant l’introduction du nouveau régime, vous payez:

– 3€ par minute d’appel

– 1,50€ par minute d’appel reçu

– 0,70€ par SMS envoyé

– 14,52€ par MB (mégabyte) de 3G/4G

Les coûts sont exorbitants, tout spécialement pour l’Internet mobile.

Dépenses plafonnées

À partir du 1er juillet 2021, le forfait quotidien Daily Roaming Pass s’activera «automatiquement pour 24 h dès que le client effectue un appel, une session data mobile ou envoie plus de deux SMS ou MMS.»

Concrètement, ce Pass vous permettra d’utiliser votre abonnement mobile hors de l’UE comme si vous étiez en Belgique. Les minutes d’appel, les SMS et les MB (mégabytes) de 3G/4G seront déduits de vos quotas mensuels classiques.

Prix: 5,95€ par Pass quotiien dans les pays de la zone A (Suisse, Maroc, États-Unis, Canada, Turquie…), 11,95€ dans les pays de la zone B (Laos, Vietnam, Sénégal, Congo, Pérou…). Prudence, «[…] il reste certaines exceptions à cette nouvelle offre, en particulier les réseaux maritimes et satellites, ainsi qu’un petit groupe de pays très peu visités par des voyageurs belges.»

Si les tarifs de Pass peuvent paraître élevés en regard d’un voyage de plusieurs semaines, un maximum de 10 Daily Roaming Pass sera facture par mois. À partir du onzième, «il restera actif sans frais supplémentaire pour le reste du mois.»

Pour le formuler autrement, un voyage d’un mois en Suisse (zone A) vous coûtera 59,50€ (10 x 5,95€) si vous entendez utiliser votre abonnement mobile Proximus comme en Belgique tous les jours. Pour un voyage dans un pays de la zone B, il vous en coûtera 119,50€.

La concurrence distancée

Orange et Base, les deux autres propriétaires d’un réseau mobile en Belgique, proposent également des Pass pour l’utilisation de leurs abonnements hors de l’Union européenne.

Contre 20€, le Pass Best destination Plus Pass d’Orange comprend 1 000 minutes d’appel, 1 000 SMS et 1 GB (gigabyte) de 3G/4G à consommer dans des pays comme les USA, la Suisse, la Turquie, la Tunisie…

Si ce forfait peut tenir la comparaison avec la nouvelle formule de Proximus dans un nombre restreint de cas, le World Plus Pass en vigueur pour 135 autres pays dans le monde est trop limité. Prix: 110€ pour 120 minutes d’appel, 120 SMS, 120 MB de 3G/4G.

Hors Union européenne, Base commercialise seulement des options Internet mobile. Exemple: 25€ pour 100 MB à consommer en 3G/4G aux États-Unis.