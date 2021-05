Vaccin: les plus jeunes plus vite appelés à Bruxelles

Le centre de vaccination de l’hôpital militaire ouvre ce 3 mai au public à Neder-Over-Heembeek. C’est le 10e centre bruxellois et le second plus grand après le Heysel. BELGA

La pyramide des âges et le caractère cosmopolite de Bruxelles poussent la Cocom à descendre plus vite vers les plus jeunes pour les appeler à se faire vacciner qu’en Wallonie et en Flandre.

À la date du 3 mai, Bruxelles présente le taux de vaccination le plus avancé de Belgique dans les tranches d’âges inférieures. Ainsi, «24% des 45-54 ans ont déjà reçu leur première dose», calcule Inge Neven, responsable du service d’inspection de l’hygiène de la Cocom. Ce taux se mesure à 13% en Flandre et 21% en Wallonie.

Ce chiffre, il est dû à la caractéristique démographique bruxelloise: «la pyramide des âges est très jeune à Bruxelles», explique Neven. La capitale compte donc proportionnellement moins de résidents plus âgés que ses voisines. Ainsi, depuis ce vendredi 30 avril, les 41 + sont appelés à s’inscrire sur liste d’attente via BruVax. Il semble cependant encore un peu tôt pour savoir si l’engagement prend. Autre facteur qui explique cet avancement: «l’appétit pour la vaccination reste moins élevé à Bruxelles vu son caractère cosmopolite». Certaines communautés y restent en effet imperméables aux appels. D’où les invitations aux plus jeunes: «on ne veut pas gaspiller de doses» boudées par les plus vieux.

70% tout juste chez les 65%

Ainsi, Bruxelles demeure à la traîne concernant les 65 +. «On ne veut pas harceler les personnes qui ne sont pas encore vaccinées», répète Inge Neven. Mais dans un contexte où l’ambition belge est d’arriver à 80% de taux de vaccination pour rouvrir la culture, il s’agit de «motiver» les Bruxellois. Pour ce faire, la Cocom compte toujours sur les pharmaciens «d’où remontent pas mal d’inscriptions» et «sur les points d’inscription communaux comme on en a vu sur les marchés à Forest et Saint-Josse».

La Cocom se réjouit néanmoins que le cap souhaité pour l’ouverture des terrasses le 8 mai soit atteint. «Depuis vendredi, Bruxelles dépasse les 70% de vaccination chez les 65 +. Et on continue les efforts».

Ce 3 mai, la responsable du service de l’inspection d’hygiène signale encore que la vaccination à Bruxelles a passé un nouveau record la semaine du 26 avril au 2 mai avec 47.000 doses injectées. «Bruxelles devrait atteindre les 100.000 personnes ayant reçu 2 doses d’ici la fin de cette semaine». Du 3 au 9 mai, Bruxelles escompte injecter 63.000 doses.

À ce jour, 70.000 personnes ont pris rendez-vous sur BruVax et 20.000 personnes y sont inscrites sur liste d’attente.