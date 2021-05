Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu Covid ce lundi 3 mai 2021.

La sélection de la rédaction 1.Horeca: «Les faillites vont tomber à la réouverture» Fabian Hermans est administrateur de la Fédération Horeca (Bruxelles) et l'un des porte-parole les plus actifs du secteur depuis que la crise sanitaire a commencé. 3. Deux interventions policières lors de la «Boum 2» font polémique: la réaction de Philippe Close Deux interventions policières, diffusées par vidéo sur les réseaux sociaux, ont été critiquées pour leur violence lors de l'événement non autorisé «La Boum 2».

Région

Le patron d’un bar wavrien rouvre fictivement sa terrasse pour manifester son ras-le-bol

Le patron d’un bar wavrien a rouvert fictivement sa terrasse, samedi, pour protester contre les mesures gouvernementales, a-t-il expliqué lundi à l’agence Belga, précisant qu’il réitérera son action durant cette semaine.

L’Abîme annonce une «Boum 3» au bois de la Cambre le 29 mai

Le collectif L’Abîme annonce avoir demandé l’autorisation d’organiser une troisième «boum» au bois de la Cambre.

PHOTOS| L’Hôpital militaire a ouvert ses portes pour la vaccination à Bruxelles

L’Hôpital militaire a ouvert ses portes lundi pour la vaccination contre le covid-19 en Région bruxelloise.

Mons: où trouver de l’aide en cas de détresse psychologique?

La crise sanitaire met à mal notre santé mentale. Le CPAS de Mons ouvre une cellule d’écoute, en complément à d’autres services.

Coronavirus: «un peu par surprise», des indicateurs positifs à Bruxelles

Les indicateurs sont au vert à Bruxelles, autant dans les chiffres de contamination que d’hospitalisation. Mais Inge Neven, responsable hygiène de la Cocom, veut rester «prudente» avant la réouverture des terrasses.

8 semaines et non plus 12 entre 1re et 2e doses AstraZeneca à Bruxelles

Bruxelles raccourcit le délai entre les deux doses du vaccin AsraZeneca. De la fourchette la plus longue, la capitale passe à la plus courte. Objectif: ne pas rebuter les Bruxellois face à une attente de 3 mois.

Belgique

La baisse notable des hospitalisations dues au coronavirus se poursuit

Les hospitalisations pour cause de Covid-19 poursuivaient la trajectoire à la baisse entamée depuis plusieurs jours, selon les données de l’institut de santé publique Sciensano mises à jour lundi matin. Entre le 26 avril et le 2 mai, 192,7 personnes ont ainsi été admises en moyenne par jour, un recul de 16% par rapport à la semaine précédente.

Vacciner les 16-17 ans dès les grandes vacances: la Task Force y réfléchit

Les personnes âgées de 16 et 17 ans pourraient déjà bénéficier de la vaccination contre le coronavirus durant les vacances d’été. Ce scénario est discuté au sein de la Task Force Vaccination qui prépare un avis sur les vaccins contre le Covid-19 pour les enfants et adolescents, rapporte lundi De Morgen.

Pas d’examens de fin d’année pour les élèves de l’officiel, à l’exception des épreuves externes et certificatives

Les élèves de l’enseignement officiel seront cette année encore exemptés d’examens de fin d’année, à l’exception des épreuves externes et certificatives.

Monde

PHOTOS | Un concert-test rassemble des milliers de personnes sans masque à Liverpool

Une foule de 5 000 personnes a pu chanter et danser sans masque ni distanciation lors d’un festival de musique organisé dans le nord de l’Angleterre dimanche, lors d’un événement-test, premier concert autorisé après le confinement.

La Commission veut permettre aux voyageurs de pays tiers vaccinés de venir dans l’UE

A l’approche des congés d’été, la Commission européenne a proposé lundi de permettre l’entrée dans l’UE aux voyageurs en provenance de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins anti-Covid autorisés au niveau européen, selon un communiqué.

