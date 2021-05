Coronavirus: «un peu par surprise», des indicateurs positifs à Bruxelles

Les indicateurs sont au vert à Bruxelles, autant dans les chiffres de contamination que d’hospitalisation. Mais Inge Neven, responsable hygiène de la Cocom, veut rester «prudente» avant la réouverture des terrasses.

La situation épidémiologique s’éclaircit-elle à Bruxelles? C’est ce qui transparaît des derniers chiffres présentés ce 3 mai par la Cocom. «Peut-être un peu par surprise, le taux d’incidence diminue à Bruxelles», révèle Inge Neven, responsable du service d’inspection de l’hygiène de l’entité bicommunautaire bruxelloise.

Ainsi, ce taux se chiffre à 459 cas sur 100.000 habitants pour les 14 derniers jours (pour 487 il y a une semaine) Et alors que Bruxelles a réalisé 37.000 tests sur la semaine écoulée, le taux de positivité baisse lui aussi pour atteindre 7,6% (pour 9,6% il y a une semaine). Ce qui conduit la valeur R du taux de reproductivité à 0,82, soit nettement sous la barre de 1 (pour 1,07 il y a une semaine). De quoi se laisser aller à un peu d’optimisme: «ce sont des indicateurs positifs», assure Inge Neven.

Côté soins de santé, «les hospitalisations et admissions en soins intensifs diminuent aussi». Attention, la responsable note que «ce n’est pas encore une grosse descente, mais c’est enfin une légère baisse» qui se dessine «depuis le début de la semaine dernière». On note enfin une cinquantaine de décès à Bruxelles la semaine dernière.

«La tendance est positive», termine Inge Neven, mais il faut rester prudent: plusieurs événements se sont déroulés à Bruxelles ce week-end et on ouvre les terrasses le week-end prochain».