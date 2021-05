Deux passages à niveau fermés, à Leuze et à Ligne (Ath)

Dès ce lundi soir, Infrabel va réaliser des travaux sur la ligne 94 entre Ath et Leuze. Deux PN seront fermés.

Dès ce lundi soir (22h), Infrabel va entreprendre des travaux sur la ligne Tournai-Buxelles, entre Leuze et Ath. «Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité et la ponctualité du trafic ferroviaire» indique Infrabel.

Il s’agira de travaux réalisés durant la nuit, dès ce lundi 3 mai à 22h. Ils devraient être finalisés samedi matin.

Infrabel précise que des conséquences sont possibles: «bruits et vibrations suite à l’utilisation d’un train de travaux et d’engins de chantier; présence et circulation de véhicules et de personnes à proximité du chantier; utilisation d’un éclairage artificiel; chantier mobile se déplaçant selon l’avancement des travaux.»

Fermetures

«Pour les besoins du chantier, les passages à niveau situés au chemin de Hacquemont à Leuze-en-Hainaut et rue de la Brasserie à Ligne seront fermés à toute circulation routière et piétonne, du lundi 3 mai (22h) au samedi 8 mai (6h)» indique Infrabel.

Pour le passage à niveau de la rue de la Brasserie à Ligne, la première portion de la rue de la Brasserie sera accessible depuis la chaussée de Tournai jusqu’au passage à niveau.

Pour atteindre la seconde portion de la rue de la Brasserie (côté église), on peut emprunter (depuis la chaussée de Tournai) la rue Jean Dufour et ensuite la rue du Douaire.