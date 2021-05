Une douzaine d’ETP et… zéro euro: les quatre oublis de la prime Tetra pour l’horeca bruxellois

Absence de bilan social, dissonance dans les «unités d’établissement», jeunes entreprises et flirts avec les paliers de 40 et 60% de perte de chiffre: voilà les 4 principaux «oublis» de la prime Tetra accordée par la Région bruxelloise aux horecas frappés par la crise du coronavirus. ÉdA – Julien RENSONNET

De nombreux cafés et restos bruxellois voient la prime Tetra leur passer sous le nez. Diverses raisons à ça, dont «l’oubli» de bilan social ou la jeunesse des entreprises. À la Fédé Horeca comme au cabinet de la Secrétaire d’état à la Transition économique Barbara Trachte, on tente rattraper la mayonnaise là où c’est possible.

C’est un petit estaminet dans un quartier calme de Bruxelles. Sa salle étroite sert une vingtaine de couverts et à son comptoir se sirote l’expresso matinal ou le vin naturel d’afterwork. Un café comme Bruxelles en compte des centaines. Aux volets clos depuis des mois.

Fébrilement, le patron a donc renvoyé le 19 avril le formulaire nécessaire à l’obtention de la prime Tetra de la Région bruxelloise. Comme souhaité par les restos, les hôtels, l’événementiel et les clubs, cette prime a été calibrée pour épouser davantage la réalité des entreprises: plutôt que de colmater les fuites de cash avec la même rustine partout, Tetra affine son aide en fonction de la perte du chiffre d’affaires par rapport à 2019 et des ETP de chaque boîte.

Tuile

C’est donc confiant que notre taulier attendait l’approbation de l’administration. Il n’était pas prêt à se manger le boomerang qui lui est revenu: sa prime Tetra s’élèvera à… zéro euros. En cause: un oubli de son comptable. Celui-ci n’a pas rentré son bilan social à la BNB. Ce dernier renseigne le nombre d’ETP de l’entreprise, une douzaine en l’occurrence. «Il est obligatoire, mais dans la pratique du secteur, beaucoup de comptables l’omettent car ça ne génère aucune sanction», se défend ce patron de café. «En cas de contrôle, on se réfère plutôt au secrétariat social ou à l’ONSS pour connaître le nombre d’employés». La tuile!

Je n’ose pas penser à ceux qui n’ont pas le réseau pour se faire connaître ou l’énergie pour se battre.

D’après lui, ce patron de café n’est pas le seul à n’avoir pas même humé le parfum de la prime Tetra pour cette omission. «Dans mon cercle professionnel immédiat, je compte déjà bien une dizaine d’adresses dans le même cas. Et une quarantaine au moins sont signalés à Bruxelles. Je n’ose pas penser à ceux qui n’ont pas le réseau pour se faire connaître ou l’énergie pour se battre». Problème: le formulaire Tetra n’est pas modifiable. «Une fois les renseignements envoyés, c’est irrévocable». L’entrepreneur souhaiterait pourtant que «l’esprit de la prime soit pris en compte». Et de demander «de la clémence» et une «réanalyse des dossiers».

Comptables

Fabian Hermans, administrateur à la fédération Horeca Bruxelles. DR «Le problème concerne en effet pas mal d’établissements», reconnaît Fabian Hermans, administrateur de la fédération Horeca Bruxelles. Celle-ci regroupe 7000 établissements et 8000 indépendants. «J’en ai discuté avec l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-Comptables (ITAA): le comptable n’a pas l’obligation de rentrer à la BNB le bilan abrégé. Ce bilan, qui regroupe l’ensemble des données du personnel (masse salariale, nombre d’ETP…), peut simplement être annexé. Lorsqu’il n’est qu’annexé, le système informatique n’est pas calibré pour le lire. Donc pour certains entrepreneurs, la case ETP est vide, donc équivalente à zéro. D’où par exemple des primes limitées à 6500€ alors qu’un cafetier ou restaurateur peut prétendre à 54.000€». Un gouffre. «Mais le Gouvernement bruxellois est au courant et tente de modifier les arrêtés ministériels».

Tous les critères d’obtention de la prime Tetra ont été longuement discutés avec les représentants du secteur

Barbara Trachte, Secrétaire d’État bruxelloise à la transition économique (Ecolo). BELGA Au cabinet de la Secrétaire d’État bruxelloise à la transition économique Barbara Trachte (Écolo), on est en effet conscient du problème. Mais on est gêné aux entournures. «Tous les critères de l’obtention de la prime Tetra ont été longuement discutés avec tous les représentants du secteur: Brupartners, les patrons, les syndicats des travailleurs», précise Nicolas Roelens, porte-parole. «Autour de la table, personne, à aucun moment, n’a indiqué que l’absence de bilan social était une pratique répandue dans l’horeca et que ça risquait d’impacter la prime».

Frustration

Le cabinet dit «comprendre la frustration» et «être attentif au retour de terrain». D’où, outre l’omission de bilan social, remontent d’autres complications. Il y a d’abord les «jeunes» établissements (ou starters) dont le chiffre d’affaires 2019 n’est pas représentatif: n’atteignant pas les 25.000€ minimum exigés par Tetra, ils ne sont pas éligibles à la prime. Il y a ensuite les entreprises réunissant plusieurs adresses sous le même N° de TVA dont certaines ont été distraitement oubliées dans le formulaire, ce qui impacte et le chiffre d’affaires, et le nombre d’ETP pris en compte pour la prime qui est délivrée par «unité d’établissement». Parallèlement, il y a aussi ces entreprises au siège wallon ou flamand mais détenant un établissement à Bruxelles (qui a donc droit à la prime Tetra). Selon Fabian Hermans, ces cas des start-up et des «unités d’établissement» sont «en négociation» au cabinet qui «y travaille d’arrache-pied». Il y a par ailleurs les horecas qui flirtent avec les paliers de pertes de 40 ou 60% considérés comme base de calcul, mais sans les atteindre. Il y a enfin des horecas en ouverture de faillite à qui la prime Tetra est refusée.

Énormément de primes ont été payées très rapidement. C’était une promesse politique. Je n’y croyais pas. Elle est tenue. Je les en remercie

En date de ce vendredi 30 avril, 5.658 dossiers ont été introduits pour la prime Tetra et 3.635 ont été acceptés. 2.466 ont même déjà été payés pour un débours de 39 millions d’euros à charge de la Région. Restent 2.023 qui sont «soit refusés, soit en balance», dénombre-t-on au cabinet Trachte. «Énormément de primes ont été payées très rapidement», applaudit Fabian Hermans à la Fédé Horeca. «C’était une promesse politique. Je n’y croyais pas. Elle est tenue. Je les en remercie: tous les 2 jours, de nouvelles primes sont versées». Celui qui est aussi traiteur prône encore et toujours «la négociation» et «l’écoute du secteur». Ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est la remise à zéro. «Repasser au travail manuel» autour du formulaire de prime, ça serait «aller droit dans l’mur». Et de croiser les doigts: «Tenons le coup 10 ou 12 jours encore: le travail de fonds paye». Et d’en brandir comme preuve la hausse de 25 % de la prime Tetra pour l’horeca bruxellois et ses fournisseurs.

Seuil

Du côté du cabinet de Barbara Trachte, après «quelques jours de recul», on peut «commencer à objectiver les différents refus et zones grises». Le dossier «a été discuté ce 29 avril au Gouvernement bruxellois», assure Nicolas Roelens. «Aucune décision n’est prise mais le Gouvernement nous a mandatés pour apporter des adaptations». Il ne faut cependant pas «donner de faux espoirs». On sait déjà que «le principe de base de la prime, longuement négocié et travaillé, ne sera pas modifié: perte de chiffre et ETP restent les critères d’obtention». Quid des flirts avec les seuils de 40 ou 60% de pertes? «Un seuil reste un seuil», martèle-t-on. «On ne peut pas individualiser chaque dossier». Il s’agit aussi d’éviter des naufrages: «si on retarde encore le processus, certains seront payés dans un an». Et le glas aura sonné.