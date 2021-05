Thomas Lesire poignarde 50 fois Paulette, 83 ans

Le corps sans vie de Paulette Delpire, 83 ans, avait été retrouvé dans son appartement de la Cité Heureuse à Châtelet par son petit-fils.

Le procès de Thomas Lesirea débuté lundi devant la cour d’assises du Hainaut à Mons. Il est accusé du meurtre de Paulette Delpire, 83 ans, frappée d’une cinquantaine de coups de couteau à Châtelet le 31 mai 2019.

À leur arrivée sur les lieux, les policiers de la zone locale constatent que la victime est couchée sur le dos. Elle a le visage fortement tuméfié. Sa tête est entourée d’une mare de sang. Du sang est également présent sur le haut de son corps ainsi que sur ses bras. Un médecin urgentiste tente de réanimer la victime, en vain. Le décès est déclaré à 23h07. Plus de cinquante plaies seront relevées sur le corps par les médecins légistes

La thèse criminelle est privilégiée. Des meubles ont manifestement été poussés, et du mobilier a été cassé. Descendu sur les lieux du crime, le laboratoire de la police judiciaire fédérale relève qu’une clef a été cassée dans le barillet extérieur de la porte d’entrée de l’appartement de la victime.

De nombreux objets jonchent le sol. Une chaise renversée se trouve dans l’entrée de la cuisine et un tiroir a été enlevé et retourné sur le sol de la cuisine. Un porte-couteaux, situé au-dessus de l’évier, présente des traces de sang.

La partie supérieure du dentier de la victime est ensanglantée et se trouve posée sur le rebord de la cheminée, tandis que la partie inférieure est au sol, à proximité du pied gauche de la victime. Un couteau de cuisine ensanglanté est retrouvé sur le meuble du séjour, à côté de la porte.

Le sac à main de la victime est retrouvé, accroché à une poignée de porte. Le portefeuille de Paulette s’y trouve. Celui-ci contient une somme de 70 euros en billets, ainsi qu’une carte de banque et de la monnaie.

L’enquête de voisinage permet aux policiers d’avoir un suspect, Thomas Lesire, le fils d’une voisine. Le domicile de ce dernier est perquisitionné le 1er juin 2019 à cinq heures du matin. Le suspect n’est pas présent sur les lieux mais les enquêteurs retrouvent, dans le tambour d’une machine à laver, un T-shirt, un short, une paire de chaussures et divers autres vêtements, qu’ils saisissent. Ces habits sont examinés par le laboratoire de la police judiciaire au moyen du produit réactif «Bluestar». Il en résulte qu’ils ont été en contact avec du sang.

Thomas Lesire est arrêté alors qu’il sort de l’habitation de sa grand-mère où il a passé la nuit. Il est placé sous mandat d’arrêt le même jour.

Le procès est présidé par Martine Baes, conseillère à la cour d’appel. L’avocat général Gilles Dupuis représente l’accusation. L’accusé est défendu par Me Nabil Khoulalène et Me Romain Bastianelli, tous deux du barreau de Charleroi.