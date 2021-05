L’Abîme annonce une «Boum 3» au Bois de la Cambre le 29 mai

Le collectif L’Abîme annonce avoir demandé l’autorisation d’organiser une troisième «boum» au Bois de la Cambre.

«Jamais 203», s’amuse le collectif sur sa page Facebook, deux jours après les affrontements de la « Boum 2 » qui ont conduit à l’arrestation de 132 personnes.

«Après plus d’un an de confinement, plusieurs experts tirent la sonnette d’alarme sur l’état psychologique des jeunes en manque de contacts sociaux», peut-on lire dans le nouveau mail envoyé par le collectif à la police bruxelloise. «Comme nous l’avons fait remarquer à la ministre de l’Intérieur, les études démontrent que les risques de contamination à l’extérieur sont quasi inexistants. Nous souhaitons simplement avoir l’autorisation de nous rassembler comme le stipule la constitution. Puisque depuis un an cela est interdit en intérieur, nous vous demandons l’autorisation de faire cela en extérieur.»

Cette «boum 3» aurait à nouveau lieu au Bois de la Cambre et est fixée au samedi 29 mai à 14h. Reste à voir si elle sera autorisée ou non.

Dans la capture d’écran postée par le collectif, un mail montre un accusé de réception de la police qui souligne que la demande concerne plusieurs zones de police et invite l’organisateur de l’événement à les contacter via une autre adresse mail.