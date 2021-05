Niger: les affrontements entre les forces armées et les djihadistes font 24 morts

«Vingt-quatre présumés terroristes» capturés mercredi par l’armée dans l’ouest du Niger proche du Mali, ont été tués alors qu’ils tentaient de s’évader, indique un communiqué du gouvernement publié dimanche soir.

«Le 28 avril 2021, des renseignements sûrs et concordants faisant état d’un regroupement de présumés terroristes au nord de Chinégodar (région de Tillabéri, ouest) en vue de projeter une attaque sur la localité de Banibangou, les Forces armées nigériennes ont très rapidement dépêché une unité d’appui dans la zone afin de contrer le plan des terroristes», selon un communiqué du ministère de la Défense lu à la radio publique nigérienne.

Chinégodar et Banibangou sont situées dans la région de Tillabéri, elle-même située dans la zone dite «des trois frontières» entre Niger, Mali et Burkina Faso, qui est régulièrement frappée par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l’Etat islamique (EI).

Le 15 mars, des djihadistes présumés y avaient également mené plusieurs attaques contre des véhicules qui rentraient du grand marché hebdomadaire de Banibangou. Ils avaient également pris pour cible un village, massacrant des habitants et incendiant des véhicules et des greniers à céréales. Au total 66 personnes avaient été tuées.

Le 2 janvier, entre les deux tours de l’élection présidentielle, 100 personnes avaient été tuées dans les attaques de deux villages de la commune de Mangaïzé dans la même région.

Un an auparavant, le 9 janvier 2020, 89 soldats nigériens étaient morts dans l’attaque du camp militaire de Chinégodar. Et un mois plus tôt, le 10 décembre 2019, ce sont 71 soldats nigériens qui avaient péri dans une attaque à Inates, une autre localité de la région de Tillabéri.