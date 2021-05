Après plusieurs jours de protestations, le gouvernement colombien retire sa réforme fiscale

Après plusieurs jours de manifestation contre une réforme fiscale, le gouvernement colombien a choisi de retirer le projet législatif controversé.

Le Premier ministre colombien Ivan Duque l’a annoncé dimanche tout en demandant au ministre des Finances de se pencher sur un nouveau projet «aussitôt que possible de sorte à éviter l’incertitude financière»

Les manifestations contre le projet de réforme fiscale ont eu cours plusieurs jours d’affilée. Dans diverses villes, les manifestants ont bouté le feu à des bus et pillé des magasins.

Le gouvernement colombien a déployé des soldats dans les villes du pays pour venir en renfort aux forces de police.

Parmi les projets législatifs, le gouvernement comptait réduire les abattements fiscaux, augmenter l’impôt sur le revenu pour certains groupes et supprimer les exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un certain nombre de biens et de services.

Le gouvernement comptait de la sorte éponger le déficit budgétaire qui s’est creusé avec les dépenses liées à la pandémie de Covid-19.