Débrief sportif du week-end: le Standard coule, un Topper sans vainqueur, Hamilton brille et le bilan des relais belges

Entre le début des play-offs, les titres qui tombent à l’étranger, le cyclisme, la moto et la Formule 1, ce premier week-end de mai nous a offert du spectacle.

Visiblement, les Rouches n’ont toujours pas digéré leur défaite en finale de Coupe de Belgique face à Genk. Ce samedi, le Standard avait l’occasion de prendre la tête des play-off 2. Mais, en déplacement à Ostende, les hommes de Leye ont été battus par une formation ostendaise bien en jambes. Un revers qui fait mal.

L’espoir d’accéder à la D1A reste entier pour Seraing au terme de la manche aller des barrages. Opposés à Waasland-Beveren (17e de D1A), les Sérésiens (2e de D1B) ont méritoirement arraché le partage (1-1), mais ils devront forcer l’exploit samedi prochain (20h45) au Freethiel pour retrouver l’élite, 25 ans après l’avoir quittée.

Dimanche, le second match de la première journée des barrages pour la Conference League s’est soldé par un partage 2-2 entre Gand et le FC Malines.

Pour leur premier match des barrages pour le titre,le Club Bruges et Anderlecht ont partagé l’enjeu dimanche (2-2). Noa Lang (49e) a ouvert la marque pour les Brugeois, Lukas Nmecha (64e) et Jacob Bruun Larsen (86e) ont renversé la situation en faveur des Bruxellois et Bas Dost (90e) a remis tout le monde sur un pied d’égalité.

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix du Portugal, troisième manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur l’Autodromo Internacional do Algarve (4,684 km). Le Britannique de Mercedes s’est imposé devant son rival pour le titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a complété le podium.

L’AustralienJack Miller (Ducati) a remporté dimanche son deuxième Grand Prix en MotoGP, dimanche à Jerez en Espagne, où le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a perdu la tête du championnat en finissant 13e à cause d’un problème technique.

