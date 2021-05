NieR Replicant: ombre et lumière

NieR Replicant est un jeu d’action et de rôle japonais se déroulant dans un monde sombre, apocalyptique et doté de pouvoirs magiques.

Nous sommes en 3465, la civilisation est retombée à l’époque médiévale, avec sa société hiérarchisée, ses codes d’honneur, ses technologies primitives et ses armes rustres.

Vous incarnez NieR, un jeune homme à la fois calme et téméraire, et cherchez un remède pour sauver sa sœur Yonah, infectée par une maladie rare. Dans le même temps, la planète est dévastée par les Shades, des monstres semblables à des ombres qui peuvent prendre n’importe quelle forme et s’emparer du corps des gens.

Ce remake de NieR Replicant (PS3) est bien conçu et constitue un bon complément à NieR: Automata. La réalisation technique et sonore assure le spectacle, rendant l’accomplissement des quêtes secondaires aussi divertissant que la conclusion de la campagne principale. Il est même possible de traverser le jeu de différentes perspectives, ce qui démultiplie la durée de vie, d’autant que des phases de plate-forme et de shoot sont également présentes.

Square-Enix, 60€.