Les Belgian Tornados 8e en finale du 4x400m des Relais mondiaux

L’équipe belge de relais 4 x 400 mètres masculin s’est classée 8e et dernière de la finale des Relais mondiaux, dimanche soir à Chorsow (Pologne).

Les relais 4 x 400 mètres masculins ont conclu dimanche soir à Chorsow le programme des deux journées des Relais mondiaux 2021. L’ordre des Belgian Tornados, 4e chrono des qualifiés (3:04.01) samedi en Pologne, avait été altéré pour la finale, Jonathan Sacoor ayant été désigné pour lancer le relais à la place de Dylan Borlée, 3e relayeur après Robin Vanderbemden.

Kevin Borlée, qui avait en était à sa 4e course en deux jours et qui avait disputé la finale du relais mixte un peu plus d’une heure plus tôt, a hérité du témoin au 8e rang, qu’il n’a pas quitté.

Les Tornados se sont ainsi classés 8e en finale en 3:10.84, à 7.29 Des vainqueurs, les Pays-Bas (3:03.45) qui ont devancé le Japon (3:04.45) et l’équipe du Botswana (3:04.73). Les Belgian Tornados avaient décroché la médaille de bronze en 20149 à Yokohama (Japon). On rappellera que l’équipe masculine en Pologne était limitée à 4 athlètes, après les blessures de Jonathan Borlée, de Julien Watrin et de Christian Iguacel.

Les relayeurs belges ont accompli leur mission durant ces Relais Mondiaux 2021. Les relais dames, hommes et mixte, déjà qualifiés pour les JO de Tokyo 2021, avaient pour objectif de se qualifier en finales et se hisser, surtout, dans les 10 meilleurs chronos chez les dames et chez les hommes et dans les 12 meilleurs des équipes mixtes. Ces objectifs, atteints samedi dans le cadre des séries, ont permis aux relayeurs belges de se qualifier pour les championnats du monde d’athlétisme qui se dérouleront en juillet 2022 à Eugene (USA).