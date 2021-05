Les Belgian Cheetahs 7e en finale du 4x400m des Relais Mondiaux

L’équipe belge féminine de 4 x 400 mètres s’est classée dimanche soir 7e en finale des Relais mondiaux à Chorsow (Pologne).

Les Belgian Cheetahs ont disputé leur finale au couloir 7, devant les Polonaises et derrière les Allemandes et les Néerlandaises. Le quatuor belge, dont la composition avait été revue par la coach nationale Carole Bam, était composé de Paulien Couckuyt, remplaçante de Bolingo en première relayeuse, de Hanne Maudens, qui a remplacé Imke Vervaet en dernière minute, de Margo van Puyvelde, et de Camille Laus, qui doublait après le relais mixte couru une heure plus tôt.

Les Cheetahs se sont classées 7e de la finale en 3:37.66. La victoire est revenue aux Cubaines (3:28.41) devant les Polonaises (3:28.81) et les Britanniques (3:29.27).