Cisterciens: Deneffe domine les 65km, Bruggeman 3e sur 100km

Le Trail des Cisterciens réservait une belle surprise aux amateurs de trail: la reprise des courses longues distances en mode presque «normal». Les Namurois lui ont rendu la pareille en allant chercher quatre podiums!

C’était un rendez-vous que beaucoup attendaient impatiemment. En ce début de saison perturbé par les restrictions Covid, les annulations et les reports d’épreuves, les organisateurs du Trail des Cisterciens (Court-Saint-Étienne) ont tenu coûte que coûte à maintenir leurs courses. Dans le respect des conditions sanitaires imposées, les 100, 65, 36 et 21 kilomètres se sont déroulés ces samedi et dimanche.

Plusieurs traileurs et traileuses de la province figuraient sur les lignes de départ. Des départs qui se donnaient par quatre coureurs, toutes les 4 minutes. Et nos représentant(e)s namurois (es) ont fait (très) bonne figure.

À commencer le samedi, sur 65 et 100 kilomètres. Sur la plus petite des deux grandes distances, le traileur houyetois Guillaume Deneffe a signé le meilleur chrono, bouclant les 65 bornes de son programme en 4h38. Une jolie performance, d’autant que Guillaume a franchi la ligne d’arrivée avec près de 24 minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. Chapeau!

Sur les 100 kilomètres, c’est la troisième marche du podium qui est namuroise grâce aux 9 heures et 28 minutes de course de Pieter-Jan Bruggeman. Même place chez les dames pour Céline Masson, 3e sur 100km en 12h46. Si ça, ce n’est pas de l’effort…!

Le lendemain, la Gembloutoise Sabine Froment s’est emparée de la première position sur le 36km. Une performance qui lui vaut par ailleurs la 9e place hommes et femmes confondus.

